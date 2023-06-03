Россиянам объяснили, почему нельзя сушить обувь на батарее Технолог Еремеев: промокшую обувь нельзя сушить на батарее, она потрескается и потеряет форму

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Технолог Алексей Еремеев заявил NEWS.ru, что сушить промокшую обувь на батарее или под обогревателем нельзя, так как она может потрескаться, потерять форму или стать более жесткой. Эксперт также напомнил о высоком риске отклеивания подошвы.

Сушить промокшую обувь на батарее или около обогревателя нельзя. Из‑за этого обувь может стать пересушенной, кожа станет более жесткой, начнет деформироваться и трескаться, может начать отклеиваться подошва, — объяснил Еремеев.

Он подчеркнул, что промокшую обувь нужно начинать сушить сразу после возвращения домой, очистив от грязи, набив бумагой или вставив деревянные формодержатели. Технолог добавил, что шнурки и стельки лучше сушить отдельно.

По словам Еремеева, лучшей защитой от воды является резиновая обувь, любая другая в ливень обязательно промокнет. Он подчеркнул, что в начале прошлого века «все приличные люди» носили галоши, но сейчас от влаги защитят бесшовные бахилы. Эксперт добавил, что забытый способ уберечь обувь актуален и сейчас.

Врач-дерматолог Ольга Саперова ранее рассказала РИАМО, что ношение обуви на голую ногу может травмировать кожу и создать ощущение дискомфорта. Она отметила, что носить так ботинки неопасно, но лучше надевать носки, которые защитят ступни. По ее словам, без носков также увеличиваются риски развития грибковых и бактериальных инфекций.