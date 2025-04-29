Россиянам объяснили, как правильно просить у начальства прибавку к зарплате Тренер по речи Маришова: просить прибавку к зарплате лучше не в момент дедлайнов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Просить прибавку к зарплате у начальства не стоит в период дедлайнов, когда руководство в плохом настроении, заявила NEWS.ru тренер по ораторскому искусству Полина Маришова. Она отметила, что сотруднику также нужно подготовить аргументы.

Важно найти для себя ответы на вопросы: что я делаю для компании, насколько я профессионален? Пропишите все возможные сценарии разговора. Отрепетируйте речь. Работайте над интонациями и дыханием, чтобы сделать голос более бархатистым, твердым и, как следствие, уверенным. Держите осанку, — добавил Маришова.

Собеседница посоветовала не говорить о цели разговора «в лоб». По ее словам, лучше избежать агрессии.

Важно разговаривать с начальником не в момент горящих дедлайнов, когда просьба вызовет раздражение, а в свободное время, когда руководитель сможет внимательно выслушать сотрудника. Когда вы обозначите цель встречи, даже завуалированно, для руководителя это будет звучать приятнее, чем в лоб и с агрессией. Многие упускают тот факт, что должны быть на одной стороне с начальником. Помните, что вы в одной команде, — добавила Маришова.

Эксперт подчеркнула, что в случае отказа не стоит отчаиваться. Она посоветовала задать встречные вопросы и уточнить, что можно сделать для того, чтобы рано или поздно получить повышение.

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