Россиянам объяснили, как искать работу после увольнения HR-эксперт Мурадян посоветовал получить обратную связь при увольнении для поиска новой работы

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При увольнении следует получить обратную связь у бывшего работодателя для поиска новой работы, посоветовал HR-эксперт Гарри Мурадян. В разговоре с Lenta.ru он уточнил, что такая стратегия подойдет, если покинуть рабочее место пришлось по некритичной причине. По словам эксперта, это позволит понять, какие ошибки были допущены, чтобы не повторить их.

Нужно получить обратную связь и понять, какая ошибка была допущена, чтобы предотвратить ее повторение в дальнейшем. Без этого любые дальнейшие действия бессмысленны. Неплохо было бы пройти качественную профориентацию с экспертом, — уточнил Мурадян.

По словам эксперта, карьерный консультант может помочь разобраться, в каком направлении следует двигаться дальше. При желании можно самостоятельно построить стратегию и провести профдиагностику. Для этого важно подготовить хорошее резюме и почистить социальные сети, чтобы выглядеть хорошим кандидатом в глазах потенциального работодателя.

Если причины увольнения с предыдущего места были критичными, то следует согласиться на условия компании взамен на хотя бы нейтральную характеристику. Мурадян рекомендует поменять сферу деятельности, когда работодатель отказывает написать такой отзыв.

В этом случае лучше сменить профессию, при этом далеко не уходя от предыдущего вида деятельности. То есть понять, какие soft skills у человека есть и в какой профессии их можно будет применить, — пояснил эксперт.

Он напомнил, что на собеседовании не следует плохо отзываться о предыдущем начальстве. При этом следует говорить правду, не переходя на личности и оскорбления.

Карьерный консультант Екатерина Савченко ранее посоветовала искать работу в начале весны или осени — в это время на рынке труда появляется большое количество вакансий. Эксперт подчеркнула, что основными периодами затишья считаются декабрь и январь.