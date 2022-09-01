Россиянам назвали способы выяснить, у кого есть доступ к их телефону Эксперт Мясоедов: переход по неизвестной ссылке может привести к взлому телефона

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Злоумышленники могут внедриться в чей-либо телефон, если он не имеет достаточной защиты. Об этом предупредил в интервью агентству ПРАЙМ директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов. Он отметил, что к взлому устройства могут привести переход по неизвестной ссылке, игнорирование тревожных сигналов антивируса и даже слишком простой пароль.

При этом на внедрение посторонних в телефон будет указывать в многих случаях именно сообщение о смене пароля или SMS с бессмысленным текстом. При обнаружении подобного эксперт рекомендует обратиться к оператору для выяснения проблемы или скачать специальное приложение, которое выявит следы взлома.

Если возникли малейшие подозрения, что ваш телефон скомпрометирован, обратитесь к вашему сотовому оператору за выпиской звонков и интернет-сессий. Сопоставьте данные с вашими действиями, — посоветовал Мясоедов.

В случае взлома устройства эксперт рекомендует совершить «откат» к заводским настройкам, после чего скачать антивирус качественного разработчика, а также VPN, который позволит безопасно подключаться к общедоступным сетям WiFi.

Ранее сообщалось, что законопроект по созданию единой системы данных абонентов в России может быть принят уже этой осенью. Таким образом банки смогут отслеживать мошенников, использующих незарегистрированные сим-карты. В случае обращения гражданина в банк сотрудники финансового учреждения смогут проверить по ней его персональные данные и сверить с реальными. В случае расхождения сведений обратившемуся может быть отказано в предоставлении кредита или совершении иных банковских сделок.