Россиянам назвали способы избавить от звонков мошенников

https://static.news.ru/photo/aa0db93e-dc5f-11ea-9980-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Эксперты Роскачества рассказали, что может помочь избавиться от мошеннических звонков.

В Центре цифровой экспертизы ведомства отметили, что практически все жители РФ, которые используют мобильные телефоны, когда-либо сталкивались со звонками с предложением товаров и услуг (телемаркетинг), а также с откровенным вымогательством со стороны тех, кто выдаёт себя за банковских работников. Специалисты подчёркивают, что такие звонки как минимум портят настроения, отвлекают от дел, отнимают время или даже лишают граждан денег.

В первую очередь заблокировать злоумышленников и сотрудников отдела продаж можно при помощи настроек в смартфоне, сотовых операторов или специальных программ. Так, на некоторых устройствах, использующих операционную систему Android, есть встроенная функция блокировки незнакомых номеров.

Следует отметить, что встроенный режим «Не беспокоить» не всегда подходит для решения проблемы ненужных звонков, так как гудки будут продолжать идти, а не блокироваться, — уточнили в Роскачестве.

Эксперты предупредили, что при использовании некоторых мобильных телефонов с русской локализации можно столкнуться с путаницей в названии функции «Блокировка неизвестных абонентов», «Неизвестные номера» или Unknown, которые означают блокировку не неизвестных пользователю номеров, а звонков со скрытых номеров. Однако для некоторых эта функция может оказаться полезной.

В мобильной операционной системе от Apple есть возможность установить «Заглушение неизвестных» номеров, чтобы не получать вызовы от абонентов, которых нет в списке контактов и с которыми вы никогда не общались с этого устройства. Если до этого с абонентом был контакт по СМС или номер приходил по электронной почте, звонки продолжат поступать.

Каждый мобильный оператор «большой четвёрки» — «Билайн», «Мегафон», «МТС» и «Теле2» — предлагает собственные услуги по ограничению нежелательных контактов. Они бывают платными и бесплатными. К ним относятся «Чёрный список», «Антиспам», «SMS-фильтр», возможность заблокировать звонки и СМС. Также существует услуга определителя, которая помогает выявить в том числе звонки со скрытых номеров. При этом у операторов есть и контруслуга — «антиопределитель».

Также можно установить на смартфон специальные программы, к которым относится определитель номеров, присваивающий номеру тег той или иной активности и показывающий их тому, кому звонят.

Не используйте малоизвестные приложения с небольшим количеством скачиваний, так как вы предоставляете определителю номера свои данные, — предупредили в Роскачестве.

Специалисты уточнили, что из-за недобросовестных разработчиков пользователь может столкнуться с утечкой данных.

Как писал NEWS.ru, ранее партнёр и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов заявил, что существует очень много схем обмана покупателей при оплате товаров в интернет-магазинах. По его словам, для этого мошенники создают поддельные сайты магазинов, карточки товаров и оплаты.