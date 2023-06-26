Россиянам назвали самые высокооплачиваемые профессии РИАН: самые высокие зарплаты в городах России получают в сферах интеллектуального труда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В крупных городах России наибольшие доходы получают работники, занятые в области интеллектуальной работы и финансовых услуг, передает РИА Новости. Исследование также выделяет, что область «IT и коммуникации» занимает третью позицию в рейтинге самых высоких зарплат в городских центрах России.

Отрасль «Профессиональная и научная деятельность» характеризуется наибольшими зарплатами. Эта сфера является самой «доходной» для трудящихся в 19 городах, — говорится в данных исследования.

Следом за ней, на второй строчке по уровню доходов, идет сектор «Банки и финансовые услуги».

Ранее были названы самые популярные вакансии весны и начала лета в России. Ими стали библиотекарь, садовник, продавец-кассир и агент по туризму. Соответствующее исследование было проведено среди жителей более 30 крупных городов.

Ранее действие закона по определению МРОТ в зависимости от медианной зарплаты было приостановлено из-за высокой инфляции. В этом и следующем году МРОТ будет зависеть от прожиточного минимума трудоспособного населения и должен будет превышать его на три процентных пункта. Таким образом, с 1 января 2023 года МРОТ в России равняется 16 242 руб.