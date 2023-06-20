Стали известны самые популярные вакансии на начало лета «Авито»: библиотекарь и садовник стали самыми популярными вакансиями в России на июнь

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Библиотекарь, садовник, продавец-кассир и агент по туризму стали самыми популярными профессиями на начало лето, следует из результатов исследования «Авито Работы». Именно такую работу активнее всего искали россияне весной и в первой половине июня. Исследование проведено среди жителей более 30 крупных городов.

По данным аналитиков «Авито Работы», по росту интереса лидируют вакансии «библиотекарь» (в три раза больше запросов по сравнению с зимой), «садовник» (тоже в три раза). Далее идут вакансии «продавец-кассир» и «агент по туризму» (рост спроса в 2,5 раза в обеих категориях), — говорится в исследовании.

Исследование охватило почти 250 профессий. При этом в Москве у соискателей в пять с половиной раз увеличилась заинтересованность в позиции еvent-менеджера, в Санкт-Петербурге и Казани — садовника — в три и восемь раз соответственно. В Екатеринбурге жители в шесть раз больше интересовались вакансией хостес, а новосибирцы в равной степени искали должности замерщика, товароведа и установщика — прирост в четыре раза.

Самыми непопулярными с наступлениями теплого сезона стали вакансии «кочегар» и «гардеробщик».

Ранее стало известно, что весной и в начале лета 2023 года среди работодателей вырос спрос на специалистов в сфере строительства и промышленности. В целом число вакансий по итогам весны выросло на 28% по сравнению с зимним периодом. Наибольший прирост оказался у дорожных рабочих и составил 175%.