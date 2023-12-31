Россиянам назвали продукты, которые помогут спастись от похмелья Роскачество: картошка и рыба способны уменьшить вероятность похмелья

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Перед употреблением алкоголя необходимо съесть картошку, жирную рыбу, орехи или зелень, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Эти продукты замедлят опьянение и уберегут от похмелья на следующий день. Также рекомендуется выпить четыре-пять таблеток активированного угля или другого адсорбента, уточнили в ведомстве.

Картофель препятствует всасыванию алкоголя внутри желудка, а сложные углеводы помогут избежать перепадов уровня глюкозы в крови. Жирная рыба, растительное масло и орехи богаты полезными жирами, которые способствуют замедлению всасывания алкоголя в кровеносную систему, — посоветовали специалисты.

В Роскачестве также порекомендовали не мешать алкогольные напитки и избегать коктейлей, поскольку в них содержится много сахара. «Повышать» или «понижать градус», по словам специалистов, не так важно. Перестать есть и пить следует за два-три часа до сна — так организм успеет переварить большую часть как раз ко времени отдыха, что гарантирует бодрость и отсутствие похмелья на утро.

Ранее врач Екатерина Мельникова развеяла популярный миф, согласно которому маринованные огурцы помогают справиться с похмельем. По ее словам, в них содержится уксус, который тормозит работу печени. При этом соленые огурцы действительно способны помочь и положительно повлиять на послепраздничное состояние.