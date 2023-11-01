Россиянам назвали главные трудности строительства жилого дома зимой Эксперт Васильев: зимняя стройка дома требует больших трат на подогрев бетона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возведение жилых домов зимой связано с повышенными расходами на освещение из-за короткого светового дня, а также на постоянный подогрев клеевых составов и прочих растворов, включая бетон, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. Он добавил, что владельцу участка придется оборудовать отапливаемую бытовку для рабочих.

Короткий световой день не позволит закончить все работы до захода солнца, а дополнительное освещение влечет дополнительные расходы. Также необходимо оборудовать отапливаемую бытовку для комфортного отдыха рабочих. Промерзшую землю сложнее копать и бурить — на работу уйдет больше сил и времени. Трудности возникают в работе с клеевыми составами и иными растворами. Например, бетон во время смешивания придется постоянно подогревать, а в кладочный раствор добавлять присадки, — подчеркнул Васильев.

При этом он отметил, что возведение загородного дома зимой позволяет существенно сэкономить как на материалах, так и на рабочей силе. По его словам, мнение о том, что возведение жилья в холодное время года может негативно отразиться на его качестве, является мифом.

Ранее Васильев рассказал, что пластиковые окна можно утеплить путем наклеивания теплосберегающей пленки. Она пропускает свет, но не позволяет уходить теплу из помещения. При этом эксперт указал, что грамотно установленное пластиковое окно обеспечивает хорошую теплоизоляцию без дополнительных средств.