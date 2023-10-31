Россиянам рассказали, как сэкономить на строительстве загородного дома Эксперт Васильев: при строительстве дома зимой можно сэкономить на материалах

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Возведение загородного дома зимой позволяет существенно сэкономить как на материалах, так и на рабочей силе, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. По его словам, мнение о том, что возведение жилья в холодное время года может негативно отразиться на его качестве, является мифом.

Если в летний сезон из-за высокого спроса цены на материалы повышаются, то зимой есть шанс купить все необходимое с хорошей скидкой. Рабочие бригады тоже снижают цены на свои услуги из-за низкого спроса. В зимний период тяжелая техника не вязнет в грязи, а протекторы шин не срывают плодородный слой, — пояснил эксперт.

Он добавил, что зимой удобно ставить срубы, поскольку заготовленная на морозе древесина усыхает более равномерно, не гниет и не трескается. По его словам, отлично хранятся при минусовых температурах и другие строительные материалы.

Зимнее строительство — отнюдь не безумие: с экономической и технологической точек зрения оно имеет свои важные выгоды, — заключил специалист.

Ранее Васильев рассказал, что пластиковые окна можно утеплить путем наклеивания теплосберегающей пленки. Она пропускает свет, но не позволяет уходить теплу из помещения. При этом эксперт указал, что грамотно установленное пластиковое окно обеспечивает хорошую теплоизоляцию без дополнительных средств.