Россиянам рассказали, чем и как утеплить пластиковые окна Строительный эксперт Васильев: пластиковые окна утеплит теплосберегающая пленка

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Утеплять пластиковые окна лучше наклеиванием специальной теплосберегающей пленки, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. Он подчеркнул, что при грамотной установке изделия подобный апгрейд ему не нужен.

Если окно не обеспечивает теплоизоляцию, обратитесь к компании-установщику по гарантии, если она действует. Если нет, то обратитесь к специалистам — они отрегулируют окно, заменят монтажную пену. Еще один вариант утепления пластикового окна снаружи и изнутри — наклеивание теплосберегающей пленки. Пленка пропускает свет, но не дает уходить теплу. Обычно она клеится с нахлестом на раму, — подчеркнул Васильев.

По его словам, пленка имеет металлизированную сторону, которая должна «смотреть» наружу, а приклеить ее достаточно просто. Нужно вырезать кусок материала необходимого размера и закрепить с помощью двустороннего скотча по периметру рамы. Затем ее следует обдуть феном, чтобы она разгладилась и стала прозрачной и незаметной.

Ранее Васильев рассказал NEWS.ru, что деревянные окна можно утеплить с помощью резинового уплотнителя. Он добавил, что также можно применить силиконовый герметик, расплавленный парафин или шпаклевку для дерева. Эксперт также рассказал об альтернативном способе утепления с помощью силиконового герметика, которым нужно заделать щели в раме, створках, а также пространство между штапиком и стеклом.