Названы лучшие способы утепления деревянного окна на длительный срок Эксперт Васильев заявил, что герметик поможет утеплить деревянные окна

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Деревянные окна можно утеплить с помощью резинового уплотнителя, заявил NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. Он добавил, что также можно применить силиконовый герметик, расплавленный парафин или шпаклевку для дерева.

С помощью резинового уплотнителя: резиновые трубки с клеящей основой прикрепляются в месте примыкания створки и оконной коробки. Не забудьте правильно подобрать диаметр трубки: рама должна загибать уплотнитель, а не скользить по нему. Чтобы понять, какой диаметр трубки вам нужен, можно зажать кусочек пластилина в полиэтиленовом пакете между рамой и створкой. По толщине слепка определите подходящий диаметр. Резиновый уплотнитель наклеивается в несколько рядов, если рама широкая. Проверьте, свободно ли открывается и закрывается окно, — рассказал он.

Эксперт также рассказал об альтернативном способе утепления с помощью силиконового герметика, которым нужно заделать щели в раме, створках, а также пространство между штапиком и стеклом.

Перед нанесением герметика необходимо вымыть и просушить окно. Не рекомендуют наносить герметик при температуре ниже +5. Если герметик попал на раму, можно удалить его тряпкой, смоченной в бензине. Со стекла герметик удаляется после высыхания с помощью ножа. Еще лучше использовать прозрачный герметик, — заявил он.

Васильев также рассказал, что окно должно быть в удовлетворительном состоянии: не прогнившим и рассохшимся, фурнитура должна быть в порядке, не должна быть нарушена геометрия окна.

Как правило, технология предусматривает пропитку щелей с помощью герметика, регулировку рамы, замену фурнитуры при необходимости. В итоге такое утепление может стоить столько же, сколько новое пластиковое окно, — резюмировал он.

Юрист Илья Русяев до этого рассказал NEWS.ru, что защитить свои инвестиции во время ремонта жилья можно, если записывать на диктофон все переговоры со строителями, фотографировать их паспорта, а также создать отдельную папку в смартфоне или ПК со всеми снимками, чеками и прочими документами. Эксперт отметил, что о звукозаписывающей аппаратуре нужно обязательно предупредить собеседника.