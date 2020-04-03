Россиянам автоматически на полгода продлят субсидии на оплату ЖКУ

https://static.news.ru/photo/3da681e8-75b9-11ea-9b08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) можно будет продлить автоматически на полгода. Специалисты Минстроя и Минтруда РФ разработали постановление, по которому действие этих субсидий продлится до 1 октября 2020 года.

Граждане, которые уже пользуются субсидиями на оплату услуг ЖКХ, получат продление льгот автоматически, — цитирует «Интерфакс» министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова.

Он пояснил, что гражданам при этом не потребуется обращаться в органы соцзащиты с заявлением на продление периода получения субсидий или документами, подтверждающими доход.

Постановление уже утверждено правительством РФ. На субсидию в настоящее время претендуют 5,24 млн человек.

Как писал NEWS.ru, член комитета Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов не исключил, что в России в период изоляции граждан из-за угрозы распространения коронавируса могут быть введены дополнительные субсидии на оплату коммунальных услуг. Однако, как заметил парламентарий, вариант с полной отменой оплаты не рассматривается. По словам Осипова, в данный момент субсидии доступны для льготной категории граждан. Также скидки возможны при условии, что оплата ЖКУ превышает 22% дохода семьи. На фоне введения режима изоляции Госдума уже отменила штрафы и пени за неуплату коммунальных услуг, заметил депутат.