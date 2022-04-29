Россиянам рассказали, стоит ли бояться вспышки кори по всему миру Вирусолог Бутенко о вспышке кори в мире: «ничего страшного»

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В последнее время по всему миру увеличились случаи заболеваемости корью, за год их число выросло на 80%. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о формировании «идеального шторма» для этой болезни из-за снижения уровня вакцинации и завершения коронавирусных локдаунов. NEWS.ru поговорил с руководителем отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им. Д. И. Ивановского профессором Александром Бутенко.

По его словам, вспышка кори не разрастётся до размеров пандемии коронавируса и в ней нет «ничего страшного». Однако специалист обратил внимание, что для предотвращения всплеска кори важна профилактика и вакцинация.

Если говорить о России и близлежащих странах, то в течение последних четырёх-пяти лет были значительные вспышки в разных крупных городах, например, в Астрахани, Краснодаре, были вспышки на Украине, но потом они купировались. Кроме того, существует хорошая вакцина против кори. Когда нарушается график и курс вакцинации, тогда можно ожидать последствия в виде значительных вспышек. В целом есть способ профилактики, поэтому, когда такая ситуация наступает, то органы здравоохранения приступают к более активным действиям, — подчеркнул Бутенко.

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