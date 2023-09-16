Россиян призвали на всякий случай уйти из WhatsApp IT-эксперт Геллер: россиянам стоит уйти из WhatsApp в другой мессенджер

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянам стоит уйти из WhatsApp в другой мессенджер по объективным причинам, заявил NEWS.ru главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru, IT-эксперт Артем Геллер. По его словам, достойной альтернативой станет Telegram.

Думаю да, имеет смысл [перебираться из WhatsApp] в Telegram. Имеет смысл по объективным причинам, не политическим: Telegram безопаснее, быстрее, больше функций. Нет ни единой причины оставаться в WhatsApp, кроме сложившейся привычки, — сказал Геллер.

Он добавил, что остается непонятным, почему заблокировали Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) и Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена). Геллер отметил, что Россия не приемлет редакционную и модераторскую политику компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Если WhatsApp запускает эти каналы, модерирует их, то они занимаются тем же самым, чем занимается компания Meta в других своих продуктах. У Facebook есть свой мессенджер, у Instagram есть свой мессенджер, — сказал Геллер.

Если WhatsApp все же станет исключением, это будет воспринято аудиторией неоднозначно, считает Геллер. При этом он допустил, что сервис все же не станет нарушать российское законодательство.

Я бы делил на два, к тому же мы не знаем, запустит ли WhatsApp эти каналы именно в России, у них есть возможность эксклюзивно для России отключить, тогда как бы конфликта и нет, и работает объяснение законодательной власти про корпорацию Meta, — отметил эксперт.

Ранее первый зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин заявил, что деятельность WhatsApp в России могут пересмотреть из-за расширения функционала мессенджера «в сторону массового распространения информации». Это связано с запуском функции создания каналов, которая должна заработать более чем в 150 странах, заявили разработчики. Модераторы смогут редактировать посты в каналах в течение 30 дней.