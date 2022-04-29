Россиян предупредили о новой схеме мошенничества от имени Росздравнадзора

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Росздравнадзор предупреждает россиян о мошенниках, которые представляются сотрудниками ведомства и вымогают деньги, предлагая компенсации за якобы некачественное лечение. Как сообщается на сайте ведомства, общение преступники ведут по телефону, а для перевода денег предоставляют номер счёта в одном из российских банков.

Злоумышленники, представляясь вымышленными именами или именами сотрудников Росздравнадзора, вымогают у людей деньги, предлагая взамен лже-льготу, материальную компенсацию за якобы некачественно оказанное лечение или за приобретённые ранее биологически активные добавки и лекарства, — говорится в сообщении.

В Росздравнадзоре напомнили, что в его компетенцию входит исключительно контрольно-надзорная деятельность в сфере здравоохранения, а сотрудники ведомства не могут запрашивать деньги у граждан. Россиян призывают сообщать о случаях вымогательства в правоохранительные органы или в территориальные органы Росздравнадзора по месту жительства.

Ранее о звонках мошенников предупредило и Министерство здравоохранения России. По словам его представителей, аферисты звонят гражданам от имени ведомства и советуют закупиться медикаментами впрок, вызывая таким образом панические настроения и искусственный ажиотаж на рынке лекарств.