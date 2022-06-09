Россиян попросили не подключаться к Wi-Fi в ресторанах и кафе Аналитик Янбулатов попросил россиян не подключаться к Wi-Fi сети в ресторанах и кафе

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Мошенники активно эксплуатируют точки доступа к Wi-Fi в кафе и ресторанах, создавая фейковые аналоги с похожим названием, чтобы нажиться на россиянах, рассказал аналитик по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Артур Янбулатов. По его словам, которые приводит «Газета.Ru», люди часто не обращают внимание и подключаются к фальшивым точкам доступа.

Они создают фальшивые точки доступа с названиями, которые схожи с наименованием настоящих и безопасных Wi-Fi-сетей. Такие точки имеют названия кафе и ресторанов. Например, Starbucks01 и тому подобные. Проблема в том, что Wi-Fi-адаптеры в мобильных устройствах настроены на подключение к точке доступа с наилучшим сигналом, что автоматически приведет пользователя в сеть мошенника, — предупредил Янбулатов.

Он призвал россиян использовать незащищенные точки доступа к Wi-Fi исключительно для поиска необходимой информации в интернете. Эксперт по кибербезопасности также призвал отказаться от ввода паролей, данных банковских карт и другой личной информации, будучи подключенным к сети в ресторане, кафе или другом общественном заведении.

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