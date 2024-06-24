Россиян наконец защитят от телефонных мошенников? Что придумали власти

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Сотовые операторы России уже начали блокировать звонки от абонентов, чьи компании не подключены к системе Роскомнадзора «Антифрод». Зачем это нужно, как РКН защищает россиян от спама, что за система «Антифрод»?

Как РКН защищает Россию от спама

О новых правилах сообщил РБК гендиректор «ТелеСтор» Никита Капитанский. По его словам, подведомственный Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) разослал операторам связи уведомление: запрещается пропускать звонки с номеров телефонов, не загруженных в систему «Антифрод». Таким образом, абоненты операторов, не подключенных к системе РКН, не смогут дозвониться до других.

Новые методические рекомендации появились «несколько недель назад».

«Согласно им, компания должна разрывать звонок на свою сеть, если номер вызывающего абонента не подключен к „Антифроду“. Формально у операторов есть 120 дней на выполнение требования, но некоторые участники рынка применили методические рекомендации раньше», — рассказал Капитанский, отметив, что это уже сделали крупнейшие операторы мобильной связи в России.

В РКН подтвердили РБК эту информацию.

«Эти меры необходимы для того, чтобы защитить людей от мошенников и вымогателей. Звонки с подменных номеров — один из распространенных способов мошенничества», — отметил представитель РКН.

МТС, «МегаФон» и Tele2 сообщили, что выполняют рекомендации от ГРЧЦ. Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») отказался от комментариев. По закону до 1 марта к этой системе должны были подключиться все операторы связи.

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Какие есть проблемы, кто не подключен к системе «Антифрод»

РБК отмечает: с системой «Антифрод» пока не взаимодействует ряд компаний, в том числе «Газпром Телеком». Капитанский заявил, что из существующих в России примерно 2000 операторов не подключены к «Антифроду» немного больше половины. В основном это небольшие или ведомственные компании с одной автоматической телефонной станцией (АТС).

«Логичнее было бы продлить сроки подключения к „Антифроду“ таким компаниям, чем оказывать на них давление в виде реальной блокировки вызовов с их сетей, ведь страдают их абоненты», — считает Капитанский.

С проблемами сталкиваются не только микрооператоры. Представитель «Газпром Телеком» пожаловался, что новые методички РКН «создали им большую проблему».

«Мы не маленький оператор, но у нас есть формирование бюджета, [процедура] закупок, мы не можем взять и за полмесяца внедрить новую систему для всех телефонных станций по всей России, у нас как минимум год будет проходить закупка по инвестпрограмме», — объяснил он.

Другой собеседник РБК заявил, что такое давление со стороны РКН может быть связано с тем, что сотовые операторы в России не воспринимают указания Роскомнадзора как обязательные к исполнению. При этом именно через небольших операторов, которые не подключены к «Антифроду», идет основная масса спама.

«Заказчики таких звонков берут объемом, им все равно, прошел ли конкретный звонок абоненту, — задачу можно выполнить, дозвонившись до другого абонента», — пояснил этот собеседник.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что такое система «Антифрод», как она работает

В Ростелекоме не считают, что создают проблему требованием блокировать звонки. К «Антифроду» сейчас подключены более 95% операторов, при этом их общая номерная емкость составляет 97,48%.

«Если срок подключения оператора к системе еще не наступил, вызовы от него „Антифрод“ не блокирует», — подчеркнул представитель Роскомнадзора в беседе с РБК.

Система «Антифрод» была запущена РКН в декабре 2022 года. Она проверяет, действительно ли абонент, с чьего номера происходит вызов, совершает данный звонок. Весной РКН сообщал, что с момента ввода в строй система верифицировала 90 млрд звонков.

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