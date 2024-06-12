В России могут по умолчанию заблокировать зарубежные звонки РКН: ведомство изучает возможность блокировки зарубежных звонков по умолчанию

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Роскомнадзор изучает возможность блокировки зарубежных звонков в стране по умолчанию, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства. В надзорном органе уточнили, что такая работа ведется на фоне многократного роста мошеннических звонков, в том числе с Украины.

Роскомнадзор прорабатывает с операторами связи нормативно-правовые аспекты ответственности операторов в части усиления мер безопасности их клиентов, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В РКН пояснили, что меры принимаются для защиты абонентов. По данным ведомства, в настоящее время фиксируется рост звонков от мошенников. При использовании такой меры абонент сможет выбирать, принимать или не принимать вызовы из-за рубежа. Россиянам удастся оградить себя от звонков из других стран или пообщаться с живущими за границей абонентами из списка контактов в телефоне, подчеркнули в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор заблокировал игру «Клуб романтики». Популярная визуальная новелла попала в реестр сайтов, которые содержат запрещенную к распространению в России информацию. Игра представляет собой сборник историй, посвященных построению романтических отношений.