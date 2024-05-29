Игру «Клуб романтики» запретили в России РКН внес ссылки на игру «Клуб романтики» в реестр запрещенных сайтов

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Ссылки на популярную игру «Клуб романтики» попали в реестр сайтов, содержащих запрещенную к распространению в России информацию. Соответствующее решение принял Роскомнадзор. Игра представляет собой сборник визуальных новелл, посвященных романтическим отношениям.

Статус сайта — в реестр внесена страница, — говорится в базе РКН.

Роскомнадзор добавил «Клуб романтики» в реестр 28 мая. Ссылки на приложение в Google Play и AppStore оказались под запретом.

Разработчиком игры является молдавская студия Your story interactive. Несмотря на откровенное содержание некоторых новелл, приложение устанавливали и несовершеннолетние.

Ранее выяснилось, сколько геймеров в США выбирают игры на мобильных устройствах. Компании ESA и YouGov провели соответствующее исследование. Представленные данные показали, что 61% граждан от 5 до 90 лет увлекаются играми. Почти треть из них предпочитают играть на мобильных устройствах.

Около 190 млн человек в США являются геймерами. Согласно отчету, гендерное разделение среди любителей видеоигр составляет 53% мужчин против 46% женщин. Почти 80% граждан, родившихся после 2010 года, играют не менее часа в неделю.