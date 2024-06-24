Роскомнадзор начнет блокировать звонки от абонентов некоторых операторов Роскомнадзор начнет блокировать звонки не подключенных к «Антифроду» операторов

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

ФГУП «Главный радиочастотный центр» (подведомственная Роскомнадзору организация) разослал операторам уведомление о необходимости блокировки звонков от абонентов компаний, которые не подключены к системе «Антифрод», сообщил РБК. Она была запущена в декабре 2022 года для выявления звонков мошенников с поддельных номеров.

Эти меры необходимы для того, чтобы защитить людей от мошенников и вымогателей. Звонки с подменных номеров — один из распространенных способов мошенничества, — цитирует представителя Роскомнадзора РБК.

Все российские операторы должны были подключиться к системе до 1 марта 2024 года. Но по разным причинам часть компаний этого не сделала. Закончить подключение Минцифры планирует к концу года.

Представители Tele2, «МегаФона» и МТС заявили, что начали выполнять требование. С блокировками столкнулась компания «Газпром Телеком».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор изучает возможность блокировки зарубежных звонков в стране по умолчанию. В надзорном органе уточнили, что такая работа ведется на фоне многократного роста мошеннических звонков, в том числе с Украины. При использовании такой меры абонент сможет выбирать, принимать или не принимать вызовы из-за рубежа.