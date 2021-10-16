«Россия 1» объяснила поведение ведущей CNBC во время беседы с Путиным

На «России 1» нашли объяснение странному поведению американской журналистки Хедли Гэмбл во время интервью с Путиным. Как заявил журналист Павел Зарубин, ведущая CNBC которая стала модератором пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), игнорировала переводчика во время беседы с российским лидером, передаёт РИА Новости.

На это никто не обратил внимания, но мы заметили: журналистка даже не дослушивала перевода, из чего можно сделать вывод, что ей было важнее ярко задать вопросы, — сказал он.

Судя по всему, глава государства также заметил, что журналистка как будто бы пропускала его слова мимо ушей. Он назвал Гэмбл «красивой женщиной, которая слышит одно, а говорит совсем другое».

Ранее стали известны новые подробности общения Владимира Путина с ведущей CNBC Хедли Гэмбл. Российский лидер и журналистка успели перекинуться парой слов за кулисами форума. В рамках этой беседы ведущая сделала комплимент президенту РФ, отметив, что он отлично выглядит.

Кроме того, она поинтересовалась, как себя чувствует российский лидер и не холодно ли ему. Сама она призналась, что в Москве ей неуютно из-за холода. Путин ответил на это шуткой.