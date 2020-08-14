Российским призывникам сократят выходное пособие при увольнении

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Выходное пособие призывникам, увольняемым с военной службы, будет уменьшено с двух до одного оклада и составит две тысячи рублей.

В частности, изменениям подвергнется статья 160 «Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных сил РФ и предоставления им и членам их семей отдельных выплат». В ней определено, что военнослужащим по призыву при увольнении с военной службы выплачивается пособие в размере двух окладов по воинской должности, передаёт РИА Новости.

Как уточняется, проект приказа подготовлен для реализации положений Федеральных законов от 1 марта 2020 года и «не изменит установленный в Минобороны России порядок обеспечения денежным довольствием военнослужащих, а также предоставления им отдельных выплат».

Российское правительство постановлением от 13 июля 2020 года установило размеры месячных окладов в соответствии с занимаемыми воинскими должностями военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в ВС РФ, в две тысячи рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что резкий всплеск фактов уклонения призывников от службы в армии наблюдается в России в 2020 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета (СК). По этим данным, число подобных преступлений против военной службы увеличилось в 1,7 раза.