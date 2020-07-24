В РФ резко выросло число уклонистов от службы в армии

https://static.news.ru/photo/cdcb1af0-cd8d-11ea-bd40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Резкий всплеск фактов уклонения призывников от службы в армии наблюдается в России в 2020 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета (СК). По её данным, число подобных преступлений против военной службы увеличилось в 1,7 раза.

Существенно (в 1,7 раза) увеличилось число случаев уклонения от военной службы путём симуляции болезни или иным способом, — говорится в сообщении.

По данным «Интерфакса», эта статистика была озвучена коллегии ГВСУ, которая была посвящена итогам работы военных следственных органов в текущем году.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин 20 июля подписал закон о присяге для новых сотрудников Росгвардии. Согласно документу, приносить её будут бойцы, имеющие специальные звания полиции. Присяга даётся перед государственным флагом РФ.