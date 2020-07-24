В РФ резко выросло число уклонистов от службы в армии

Резкий всплеск фактов уклонения призывников от службы в армии наблюдается в России в 2020 году.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета (СК). По её данным, число подобных преступлений против военной службы увеличилось в 1,7 раза.
Существенно (в 1,7 раза) увеличилось число случаев уклонения от военной службы путём симуляции болезни или иным способом, — говорится в сообщении.
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Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин 20 июля подписал закон о присяге для новых сотрудников Росгвардии. Согласно документу, приносить её будут бойцы, имеющие специальные звания полиции. Присяга даётся перед государственным флагом РФ.
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