Российский пенсионер похудел на 9 килограмм за пять часов

https://static.news.ru/photo/cade23e8-f50e-11ea-b403-fa163e074e61_660.jpg Багама Айгубов (в центре) Фото: dagsport.ru

66-летний пенсионер из Дагестана Багама Айгубов за пятичасовую пробежку потерял 9,3 кг веса.

Как передаёт ФАН, мужчина таким образом поставил рекорд России по сбросу веса за короткое время. Забег состоялся 9 сентября на стадионе имени Елены Исинбаевой в Махачкале. Ранее Айгубов уже проводил ускоренный сброс веса в категориях от 120 до 69 кг.

Пенсионер заявил, что решил установить рекорд, потому что ему неприятно видеть лентяев, которые не могут управлять своим телом и своим духом.

В нынешнее время все имеют лишний вес. И многие спортсмены не могут даже два-три килограмма потерять. А я докажу, что это возможно, — подчеркнул Айгубов.

Ранее похудевший на 100 кг российский актёр Александр Семчев признался, что обновленный внешний вид мешает ему получать роли, так как режиссёры видели в нём добродушного толстяка, писал NEWS.ru.