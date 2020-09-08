«Жру мало»: похудевший на 100 килограммов Семчев огорчил режиссёров

https://static.news.ru/photo/2d7ea66e-f1c5-11ea-8768-fa163e074e61_660.jpg Александр Семчев Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Стремление привести себя в форму и сбросить лишний вес сыграло недобрую шутку с актёром Александром Семчевым. Похудев ещё в прошлом году на сотню килограммов, он начал испытывать проблемы с работой: режиссёры стали реже приглашать его на съёмки.

Всё дело в том, что многие привыкли видеть в артисте весёлого толстяка, а феноменально постройневший Семчев, по их мнению, в такой типаж уже не вписывается. Хотя сам актёр уверяет, что изменился в нём только объём.

Я поменял типаж, но нутро осталось прежним. Посмотрим, как дальше. Время покажет, — цитирует 51-летнего артиста StarHit.

К слову, далеко не все поклонники верят, что их кумир постройнел благодаря строгой диете и стальной выдержке. Некоторые считают, что ему уменьшили желудок хирургическим путём. Однако тот подобные предположения отвергает.

По его словам, желающим повторить его подвиг над собой следует чередовать куриную грудку с индейкой и рыбой, есть сырые овощи и пить воду для усиления метаболизма. При этом порции следует постепенно уменьшать.

Что касается его самого, то, по словам Семчева, достичь результата ему поначалу было непросто из-за расстройства пищевого поведения, так как время от времени накатывали приступы переедания. Но теперь этот период позади, уверяет актёр.

Просто прекратил обжорство. Была булимия. Теперь жру мало, — приводит его слова MK.RU.