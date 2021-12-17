Российский иммунолог назвал сценарий развития «омикрон»-штамма
Российский иммунолог Жемчугов: «омикрон»-штамм может перейти к животным
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
09:23, 17 декабря 2021
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Из-за формирования коллективного иммунитета к COVID-19 «омикрон» может перейти к животным и превратиться в очередную природно-очаговую инфекцию. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. По его мнению, новый штамм нацелен на максимальное накопление на планете, поэтому он будет искать организм, который не будет его убивать и сможет сосуществовать с ним.
Штамм «омикрон» нацелен на максимальное накопление на планете, формируя массивный посевной материал, в результате вирус найдёт кого-то из животных, с кем уживётся. Если дальше жить он будет на каких-то грызунах, либо в тиграх, в мартышках, в ком угодно, это будет очередная природно-очаговая инфекция, — сказал Жемчугов.
Специалист подчеркнул, что эта гипотеза уже подтверждена недавним сообщением о выделении вируса из грызунов. Он также напомнил, что похожее произошло с вирусом Эбола, который живёт в консенсусе с летучими мышами.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что искоренить коронавирус только с помощью вакцин не удастся. По его словам, пандемия не ослабевает, а только набирает обороты. Гутерриш считает, что продолжающееся распространение инфекции в мире связано с неравенством в распределении вакцин, нежеланием людей прививаться и «самоуспокоением».