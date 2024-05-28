Российские силовики ищут блогера Mellstroy: что сделал, отправят ли на СВО

Фото: Социальные сети

Mellstroy (Андрей Бурим)

МВД России вновь объявило в розыск треш-блогера Mellstroy (Андрей Бурим) по уголовной статье. Какие последние новости об этом известны?

Что известно о блогере Mellstroy и судебном разбирательстве

Андрей Бурим родился 15 декабря 1998 года в белорусском городе Гомеле. Популярность обрел благодаря треш-стримам на YouTube и Twitch, где он заставлял девушек раздеваться на камеру. В какой-то момент сотрудники правоохранительных органов изъяли компьютер блогера и отправили того в изолятор, где он провел несколько дней.

В 2020 году Mellstroy избил девушку. Конфликт произошел во время стрима на платформе Twitch. Гостья Алена Ефремова попросила блогера обнажиться перед камерой, чтобы доказать, что у него хорошая фигура. В ответ на это Бурим вспылил, схватил девушку за голову и несколько раз ударил лицом о стол.

Потерпевшая подала на Бурима в суд. Ефремова потребовала от стримера 3 млн рублей за причиненный вред. В 2021 году суд вынес вердикт. Mellstroy приговорили к шести месяцам исправительных работ и компенсации Ефремовой в размере 72 тысяч рублей. Спустя год модель появилась на дне рождения Бурима. Из-за этого поклонники заподозрили, что их ссора во время стрима была спланирована ради хайпа.

Когда ранее Mellstroy был объявлен в розыск, где сейчас находится

В феврале 2024 года МВД России объявило в розыск блогера Mellstroy по уголовной статье. Mash писал, что причиной этого стал отказ Бурима идти служить в белорусскую армию. Однако в марте, по данным канала, стримера сняли с розыска в Белоруссии и России после его заявлений о помощи детским домам на родине. При этом на нем висит долг перед российской налоговой.

Фото: Социальные сети Mellstroy (Андрей Бурим)

«Бурим пообещал помочь детским домам. Закупить спортинвентарь и одежду в каждое из 500 учреждений в Белоруссии. После чего его имя исчезло из баз розыска обеих стран, где он числился с уголовкой за отказ идти в белорусскую армию. Несмотря на жажду стримера потратить баснословные суммы на поддержку сирот, руки до оплаты долга в налоговой России так и не дошли. По нашим данным, за свое предприятие в сфере общепита он должен 9 тысяч. При этом стримить Mellstroy продолжает и по сей день, правда, из Турции, раздавая задания и миллионы рублей за хайп», — говорилось в публикации.

31 марта в Сети появились сообщения, что Бурим вернулся в Россию и поселился в московском отеле. По данным Mash, стример летел из Антальи на джете Embraer Legacy 600, которым похвастался в соцсети.

Почему МВД РФ вновь объявило в розыск Mellstroy

По информации канала Mash, Бурима могли объявить в уголовный розыск за уклонение от весеннего призыва.

«Спустя два месяца после того, как его оттуда вычеркнули. Предположительно, сбежавший за бугор стример попал в список за уклонение от весеннего призыва. В очередной раз. В феврале он пытался скрыться от военкомов в Москве. По запросу Белоруссии МВД объявило его в розыск, и Андрей сбежал в Дубай», — сообщают авторы канала.

Некоторые Telegram-каналы пишут, что в настоящий момент стример проживает на Кипре, а не в России. Речи о его поездки в зону СВО не идет.

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