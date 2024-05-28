Не работает СДЭК: причина, когда починят, что с заказами, новости 28 мая

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Восстановление работоспособности сервиса доставки грузов СДЭК в России может занять от трех до пяти дней, сообщает Telegram-канал SHOT. Какие последние новости об этом известны сегодня, 28 мая 2024 года?

Когда стало известно о сбое в работе СДЭК

Вчера, 27 мая, стало известно, что массовый сбой в работе СДЭК произошел по всей России — компания не принимала товары на отправку и не выдавала посылки, пришедшие в пункты выдачи.

В организации заявили, что не обрабатывают заказы в ручном режиме, чтобы не допустить ошибки.

«Мы активно заняты решением возникшей ситуации и находимся на заключительном этапе ее исправления. С завтрашнего дня (28 мая. — NEWS.ru) работа наших пунктов выдачи заказов уже будет восстановлена, и мы продолжим нашу работу в штатном режиме», — заявили в пресс-службе СДЭК.

Также в пресс-службе пояснили, что из-за технического сбоя не работают приложение и сайт СДЭК.

«Все посылки будут бережно нами сохранены и выданы вам после устранения технических проблем. При необходимости срок хранения на ПВЗ будет продлен. В данный момент мы работаем над восстановлением работоспособности наших сервисов. Обо всех изменениях мы будем сообщать незамедлительно», — подчеркнули в компании.

Пункты выдачи СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее 29 мая, сообщили РИА Новости представители организации.

Что произошло с сервисом СДЭК

Сегодня, 28 мая, в пресс-службе СДЭК отметили, что специалисты сервиса продвинулись в восстановлении полноценной работы компании, но на данный момент это сделать невозможно.

«В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание. Команда СДЭК приносит искренние извинения всем клиентам, чьи ожидания мы не оправдали. Безусловно, все ваши посылки в безопасности, и мы делаем всё необходимое для того, чтобы они скорее оказались у вас. Мы благодарим вас за поддержку, полностью понимаем и разделяем негодование относительно задержек доставки», — рассказал представитель сервиса.

По информации канала SHOT, восстановительные работы могут занять от трех до пяти дней, а причиной сбоя, предположительно, стала хакерская атака.

«Представители курьерской службы сообщили, что сейчас работают над починкой серверов, в приоритете — восстановить работу пунктов выдачи. Предварительно, причиной сбоя могла стать хакерская атака. Сейчас клиенты СДЭК не могут получить заказы на сумму более 400 тысяч рублей. Людям сообщили, что посылки будут вручены после устранения проблем, пообещав продлить срок хранения», — сообщил источник.

Международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за сбой в работе СДЭК, о чем сообщила в своих социальных сетях. Хакеры заявили, что взломали систему с помощью вируса-шифровальщика.

По данным источника «Ведомостей», в компании подтвердили данную информацию.

«Мы столкнулись с техническим сбоем и проводим расследование. Есть несколько теорий, и говорить что-либо до получения точной информации считаем непрофессиональным», — признался сотрудник СДЭК.

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