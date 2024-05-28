Стало известно, кто стоит за масштабным сбоем в работе СДЭК Хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за сбой в работе СДЭК

Международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за сбой в работе СДЭК, соответствующее заявление появилось на странице объединения в соцсети X. Источник «Ведомостей» в сервисе доставки подтвердил эту информацию.

Хакеры не только рассказали о взломе СДЭК, но и опубликовали скриншоты проникновения в систему сервиса. Они «передали привет» российской компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone, которая консультирует СДЭК по вопросам кибербезопасности.

В Head Mare заяявили, что взломали систему с помощью вируса-шифровальщика. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил источник в СДЭК и собеседник издания в одной из крупных компаний в сфере информационной безопасности.

Мы столкнулись с техническим сбоем и проводим расследование. Есть несколько теорий, и говорить что-либо до получения точной информации считаем непрофессиональным, — заявил представитель сервиса.

Сбой в работе СДЭК продолжается третий день. Все это время клиенты не могут получить и отправить посылки. Сам оператор называл причиной технические проблемы: «сбой в работе вычислительных мощностей». В компании подчеркнули, что не обрабатывают заказы в ручном режиме, чтобы не допустить ошибки.