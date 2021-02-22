Российские школьники рассказали о своих героях

https://static.news.ru/photo/e93bd6c2-75b1-11eb-9b69-96000091f725_660.jpg Фото: Денис Гришкин/АГН "Москва"

Главными героями российских школьников являются, прежде всего, их родители и другие члены семьи. Об этом подростки рассказали в ходе опроса.

Чаще всего молодёжь называла мам, пап, дедушек, бабушек, а также своих друзей. Этот вариант ответа набрал 26,2% голосов, передаёт ТАСС.

На втором месте по популярности у учащихся оказались персонажи кино и мультфильмов — Железный Человек, Наруто и Человек-паук. Их вспомнили 10,1% опрошенных.

Ещё 5,4% школьников заявили, что хотели бы стать похожими на героев Великой Отечественной войны и современных военных. Кроме того, 3% считают примером для себя Юрия Гагарина, а 2,6% — президента Владимира Путина.

Среди героев нашего времени также врачи (2,4%), спасатели МЧС и полицейские (2,1%), спортсмены и зарубежные актёры (2%), а также учителя (1%).

В качестве героев для подражания около 1% опрошенных также называли советского маршала Георгия Жукова, русского полководца Михаила Кутузова и революционера Владимира Ленина. Ещё 0,7% ребят знают о подвиге Зои Космодемьянской.

При этом почти каждый четвёртый — 23,4% участников опроса — вообще не назвали никаких героев.

Опрос проведён методом анонимного анкетирования среди российских школьников в начале 2021 года в рамках Урока мужества и подвига, который проходит в школах с 28 января. Было опрошено более шести тысяч учеников с 6-го по 11-й класс из 65 регионов России.

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