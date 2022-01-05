Ряд писателей и политиков выступили против отправки военных РФ в Казахстан

Ряд писателей, журналистов и политиков направили российским властям обращение с призывом не вмешиваться в конфликт в Казахстане. В письме, опубликованном на сайте радио «Эхо Москвы», отмечается, что отправка в республику российских подразделений станет преступлением против народов обеих стран. Кроме того, участие России в урегулировании ситуации в республике может ухудшить положение русскоязычных граждан Казахстана.

Обращение подписали более 70 человек, в том числе журналист Владимир Познер, политик Леонид Гозман, экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев, писатель Дмитрий Быков, писательница Людмила Улицкая.

Мы решительно против участия граждан России и силовых структур РФ в подавлении протестов в Казахстане. Мы считаем направление туда российских подразделений преступлением против народов России и Казахстана. Мы не хотим, чтобы наши сограждане погибали и убивали ради спасения дискредитировавших себя правителей, — говорится в обращении.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за военной помощью в преодолении «террористической угрозы» из-за массовых беспорядков. В ответ Совет ОДКБ принял решение направить в республику миротворческие силы.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ с 1 января. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения манифестантов с полицией. Участники акций потребовали от властей немедленной смены политического режима в стране.