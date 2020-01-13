https://static.news.ru/photo/ef8407dc-3630-11ea-aeb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Росреестр внёс в правительство РФ проекты нормативных актов, которые предусматривают ответственность за ошибки в определении российских границ на картах.

Установление ответственности за некорректное отображение госграницы будет способствовать предупреждению указанных нарушений, а также их эффективному устранению. Нами были разработаны и внесены в правительство РФ соответствующие проекты нормативных правовых актов, в том числе поправки в КоАП, — сообщила в интервью «Российской газете» глава Росреестра, заместитель министра экономического развития Виктория Абрамченко.

Она добавила, что чаще всего ошибки в определении российских границ допускаются в зарубежных картах. Особенно это касается таких регионов, как Крым, Курильские острова и Калининград.

Ранее NEWS.ru писал, что Росреестр поставил на кадастровый учёт часть Крымского моста, предназначенную для движения железнодорожных составов. Соответствующие документы от Росавтодора были приняты ранее 18 декабря, рассказала глава ведомства Виктория Абрамченко. По её словам, постановка на учёт произошла в сокращённые сроки. Само сооружение моста было зарегистрировано ещё в 2018 году.