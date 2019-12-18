https://static.news.ru/photo/72ccbfea-21b8-11ea-9d88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Крымский мост/vk.com

Россестр поставил на кадастровый учёт часть Крымского моста, предназначенную для движения железнодорожных составов. Соответствующие документы от Росавтодора были приняты ранее 18 декабря, рассказала глава ведомства Виктория Абрамченко.

По её словам, постановка на учёт произошла в сокращённые сроки. Само сооружение моста было зарегистрировано ещё в 2018 году.

Ранее последние выездные проверки Ростехнадзора, прошедшие в декабре 2019 года, подтвердили полную технологическую готовность к эксплуатации железнодорожной части Крымского моста. Заключение о соответствии, выданное Ростехнадзором заказчику — Упрдор «Тамань», удостоверяет, что объект построен и соответствует проектной документации.

Одним из главных событий 2019 года является предстоящее открытие железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, писал NEWS.ru.