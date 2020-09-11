Роспотребнадзор: все избирательные участки в России безопасны

Глава Роспотребнадзора Анна Попова приняла участие в пресс-конференции Центральной избирательной комиссии РФ, посвящённой единому дню голосования.
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Глава Роспотребнадзора также коснулась темы голосования в образовательных учреждениях.
Это было предусмотрено и в предыдущие периоды, когда участки, находящиеся в школах, требовали доработать, чтобы первый день после голосования был неучебным для этих школ, — напомнила Попова.
По словам чиновницы, во всех школах, в которых расположились участки, проводится тотальная дезинфекция.
Глава ЦИК Элла Памфилова разбавила серьёзную атмосферу пресс-конференции. Она назвала Роспотребнадзор «законодателем мод» и показала в доказательство свои красные перчатки и необычную маску.
Я зашла в один из магазинов — перчатки на любой спектр, масочки с сердечками, со стразами, с чем угодно, — рассказала Памфилова.
Как писал NEWS.ru, на заседании ЦИК 9 сентября глава комиссии отметила, что избирательная система России полностью готова к единому дню голосования, который назначен на 13 сентября.
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