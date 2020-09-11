Роспотребнадзор: все избирательные участки в России безопасны

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Северокорейским рыбакам, напавшим на пограничников РФ в Японском море, продлили срок меры пресечения в виде ареста. Под стражей они останутся до 19 февраля.

Постановление вынес суд в Приморье в ходе заседания по делу рыбаков 11 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошёл в сентябре 2019 года. Пограничники...