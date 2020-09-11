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Роспотребнадзор: все избирательные участки в России безопасны

13:46, 11 сентября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова приняла участие в пресс-конференции Центральной избирательной комиссии РФ, посвящённой единому дню голосования.

Об этом сообщает телеканал «360». Попова рассказала, что возглавляемое ею ведомство принимало самое непосредственное участие в подготовке избирательных участков в стране к выборам разных уровней. Она заверила, что на всех участках соблюдены необходимые меры безопасности.

Глава Роспотребнадзора также коснулась темы голосования в образовательных учреждениях.

Это было предусмотрено и в предыдущие периоды, когда участки, находящиеся в школах, требовали доработать, чтобы первый день после голосования был неучебным для этих школ, — напомнила Попова.

По словам чиновницы, во всех школах, в которых расположились участки, проводится тотальная дезинфекция.

Глава ЦИК Элла Памфилова разбавила серьёзную атмосферу пресс-конференции. Она назвала Роспотребнадзор «законодателем мод» и показала в доказательство свои красные перчатки и необычную маску.

Я зашла в один из магазинов — перчатки на любой спектр, масочки с сердечками, со стразами, с чем угодно, — рассказала Памфилова.

Как писал NEWS.ru, на заседании ЦИК 9 сентября глава комиссии отметила, что избирательная система России полностью готова к единому дню голосования, который назначен на 13 сентября.

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