ЦИК отчиталась о полной готовности к единому дню голосования

https://static.news.ru/photo/22cef2ae-f27a-11ea-bfc1-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: ЦИК России/vk.com

Избирательная система России полностью готова к проведению единого дня голосования. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе заседания комиссии.

Она отметила, что для нынешнего состава ЦИК, который приступил к исполнению полномочий в марте 2016 года, это будет уже пятая избирательная кампания. За прошедшие годы систему выборов в стране удалось вывести на новый качественный уровень, считает Памфилова.

Я могу сейчас с уверенностью от имени своих коллег, имени ЦИК доложить о полной готовности избирательной системы России к единому дню голосования 13 сентября и в предшествующие ему дни — 11 и 12 сентября, — цитирует главу Центризбиркома ТАСС.

Памфилова поставила перед коллегами задачу провести выборы максимально прозрачно, открыто и честно.

Вместе с тем, она назвала нынешнюю кампанию одной из наиболее сложных, в том числе из-за фактора «многослойности и многовариантности».

С 11 по 13 сентября в регионах России пройдут выборы в разные уровни власти. Голосование решили растянуть на три дня из-за пандемии коронавируса.

Ранее, как писал NEWS.ru, Памфилова заявила, что в 2020 году Центризбирком решил проблему совмещения учебного процесса с трёхдневным голосованием на предстоящих выборах. Однако, не исключила она, в перспективе законодатели будут вынуждены вернуться к данному вопросу.