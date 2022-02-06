Роспотребнадзор заметил тенденцию к стабилизации ситуации с COVID

В России стала заметна тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом. Коллективный иммунитет находится на приличном уровне, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная в эфире телеканала «Россия 24».

Несмотря на прошедшие дни, бурный рост числа заболевших, сейчас мы уже видим немножко тенденцию к стабилизации ситуации, — сказала она.

Пшеничная пояснила, что большое количество россиян успело переболеть «омикрон»-штаммом и уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг приличного уровня. При этом нет роста числа летальных исходов и отсроченной госпитализации.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России выявлен 180 071 случай заражения коронавирусом. Это является рекордным показателем за всё время пандемии.

Вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что заболеваемость COVID в стране в скором времени пойдёт на спад. При этом он уточнил, что вирус полностью не исчезнет. С учётом большого количества переболевших и вакцинированных, иммунизация будет продолжаться, поэтому пандемия перерастёт в сезонное заболевание.