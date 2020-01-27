https://static.news.ru/photo/5152905e-40e6-11ea-9225-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор не выявил в России больных новым китайским коронавирусом. У госпитализированных ранее 100 человек с подозрением на вирус диагноз не подтвердился, сообщила глава ведомства Анна Попова.

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой ведомство рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР, а также советует гражданам соблюдать меры предосторожности, пишет «Царьград».

Роспотребнадзор продолжает контролировать ситуацию. Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц. Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций, прибывшие из Китая, в течение 14 дней в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно.

Ранее NEWS.ru писал об увеличении числа заболевших коронавирусом в США до пяти человек. Случаи заболевания были зафиксированы в Аризоне, Вашингтоне, Иллинойсе и Калифорнии. Все, кто заболел вирусом, прибыли из города Ухань в Китае.

По последним данным, случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе в Пекине и Шанхае. Коронавирус уже дошёл до Австралии, Вьетнама, Республики Корея, Малайзии, Непала, Сингапура, США, Таиланда, Франции и Японии.

Общее число летальных исходов течения пневмонии возросло до 80, а число инфицированных превысило 2,4 тысячи человек. Очагом заражения стал китайский город Ухань в центральной провинции Хубэй. С начала эпидемии город уже покинули более 5 млн человек. В настоящее время город закрыт на карантин, эвакуировать иностранных граждан власти пока не разрешают.

Китайские учёные назвали вероятным источником коронавируса 2019-nCoV диких животных. Коронавирус они выявили в образцах продукции с рынка морепродуктов.