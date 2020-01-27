Роспотребнадзор не выявил в России больных новым китайским коронавирусом. У госпитализированных ранее 100 человек с подозрением на вирус диагноз не подтвердился, сообщила глава ведомства Анна Попова.
В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой ведомство рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР, а также советует гражданам соблюдать меры предосторожности,
Роспотребнадзор продолжает контролировать ситуацию. Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц. Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций, прибывшие из Китая, в течение 14 дней в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно.
Ранее NEWS.ru писал об увеличении числа заболевших коронавирусом в США до пяти человек. Случаи заболевания были зафиксированы в Аризоне, Вашингтоне, Иллинойсе и Калифорнии. Все, кто заболел вирусом, прибыли из города Ухань в Китае.
По последним данным, случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе в Пекине и Шанхае. Коронавирус уже дошёл до Австралии, Вьетнама, Республики Корея, Малайзии, Непала, Сингапура, США, Таиланда, Франции и Японии.
Общее число летальных исходов течения пневмонии возросло до 80, а число инфицированных превысило 2,4 тысячи человек. Очагом заражения стал китайский город Ухань в центральной провинции Хубэй. С начала эпидемии город уже покинули более 5 млн человек. В настоящее время город закрыт на карантин, эвакуировать иностранных граждан власти пока не разрешают.
Китайские учёные назвали вероятным источником коронавируса 2019-nCoV диких животных. Коронавирус они выявили в образцах продукции с рынка морепродуктов.
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