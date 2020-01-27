Китай закрыл город Ухань на карантин и пока не разрешает эвакуировать иностранцев. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
Как
Китайская сторона ещё ни одной стране такого разрешения не давала, города закрыты на карантин, — отметил Смадияров.
По последним данным, в Китае живут более 10 тыс. казахстанских студентов, из них сейчас в Ухане находятся 98 человек.
Ранее NEWS.ru писал, что российское посольство в Китае поддерживает контакт со 140 гражданами РФ, которые остаются в опасной с эпидемиологической точки зрения зоне КНР, где началась вспышка заболеваемости пневмонией.
Количество человек, заразившихся новым типом коронавируса в Китае превысило 2,7 тысячи. Большинство случаев заболевания зафиксированы в городе Ухань. Там насчитывается около 1423 инфицированных. Общее число жертв коронавируса достигло 80 человек.
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