https://static.news.ru/photo/049274c2-40e2-11ea-82f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuan Zheng/Utuku/Ropi/Global Look Press

Китай закрыл город Ухань на карантин и пока не разрешает эвакуировать иностранцев. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Как рассказали «Интерфакс-Казахстану» в МИДе, власти республики готовы эвакуировать своих граждан, как только власти позволят это сделать. Казахстан направил советующие запросы уже в первые дни объявления карантина.

Китайская сторона ещё ни одной стране такого разрешения не давала, города закрыты на карантин, — отметил Смадияров.

По последним данным, в Китае живут более 10 тыс. казахстанских студентов, из них сейчас в Ухане находятся 98 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что российское посольство в Китае поддерживает контакт со 140 гражданами РФ, которые остаются в опасной с эпидемиологической точки зрения зоне КНР, где началась вспышка заболеваемости пневмонией.

Количество человек, заразившихся новым типом коронавируса в Китае превысило 2,7 тысячи. Большинство случаев заболевания зафиксированы в городе Ухань. Там насчитывается около 1423 инфицированных. Общее число жертв коронавируса достигло 80 человек.