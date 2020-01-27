https://static.news.ru/photo/28325032-40d3-11ea-93cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Junfeng/Utuku/Ropi/Global Look Press

Российское посольство в Китае поддерживает контакт со 140 гражданами РФ, находящимися в опасной с эпидемиологической точки зрения зоне КНР, где началась вспышка заболеваемости пневмонией, вызванной новым типом коронавируса.

Пресс-атташе Георгий Егоров сообщил, что посольство в курсе всех нужд российских граждан, 75 человек из которых — студенты местных вузов. В частности, одна из студенток, Майя Новосёлова, жаловалась, что в Уханьском университете учащимся не раздавали защитные маски, передаёт ТАСС.

Все их просьбы, требования, в том числе в отношении обеспечения продовольствием, водой, посольство России решает совместно с МИД КНР и местными органами власти. Все вопросы мы стараемся решать в «ручном режиме», — рассказал дипломат.

Как писал NEWS.ru ранее, в китайской островной провинции Хайнань зафиксировали первый случай гибели человека, связанный с вызванной коронавирусом пневмонией. Жертвой вируса 2019-nCoV стала 80-летняя женщина, сообщает CCTV.