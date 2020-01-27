Количество человек, заразившихся новым типом коронавируса в Китае превысило 2,7 тысячи. Об этом
Отмечается, что большинство случаев заражения зафиксированы в городе Ухань, провинции Хубэй. Там насчитывается около 1423 человек, инфицированных коронавирусом. Также в эпицентре заражения больше всего погибших — 76 человек.
Ранее NEWS.ru писал о том, что число жертв коронавируса в Китае возросло до 80. На тот момент было известно о 2,4 тысячи заразившихся вирусом.
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