https://static.news.ru/photo/724064ee-40af-11ea-b30c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Katherine Cheng/Keystone Press Agency/GlobakLookPress

Количество человек, заразившихся новым типом коронавируса в Китае превысило 2,7 тысячи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные власти.

Отмечается, что большинство случаев заражения зафиксированы в городе Ухань, провинции Хубэй. Там насчитывается около 1423 человек, инфицированных коронавирусом. Также в эпицентре заражения больше всего погибших — 76 человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что число жертв коронавируса в Китае возросло до 80. На тот момент было известно о 2,4 тысячи заразившихся вирусом.