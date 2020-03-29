Жителям Москвы следует по возможности воздержаться от прогулок с детьми на улице. Об этом людей уведомили в городском управлении Роспотребнадзора.
Лучше всего вообще исключить контакты детей между собой,
Гулять с детьми можно на собственных приусадебных участках и площадках, находящихся в индивидуальном пользовании. К местам общественного пользования, которые не следует посещать, относятся детские площадки дворов и парков, — сказано в разъяснении на сайте Роспотребнадзора столицы.
Перед вынужденным выходом из квартиры ребёнку рекомендуют объяснить, что за её пределами нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо предметам — дверным ручкам, поручням и перилам, стенам, кнопкам лифта и другим.
После возвращения домой важно сразу провести дезинфекцию помещения, а также принесённых с улицы предметов или упаковки от продуктов после доставки их домой, предупредили специалисты.
Тем же, кто остаётся дома, следует не забывать регулярно проветривать помещение и не реже одного раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.
Ранее, как писал NEWS.ru, патриарх московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с призывом временно отказаться от посещения храмов в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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