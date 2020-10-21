Роспотребнадзор нашёл COVID в транспорте

https://static.news.ru/photo/6c3131f6-142a-11eb-8ffd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили коронавирус в образцах смывов с поверхностей в транспорте, магазинах и медицинских учреждениях. Исследовано 135 тысяч образцов, взятых с объектов окружающей среды, COVID-19 нашли в 170 из них.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Роспотребнадзор продолжает мониторинг по обследованию объектов окружающей среды на наличие вируса SARS-CoV-2. <...> Образцы коронавируса найдены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды, — отмечается в сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство не планирует вводить жёсткие ограничения в связи с ростом случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил президент Владимир Путин. Он предложил работодателям выработать корпоративные меры по борьбе с коронавирусом и призвал тщательно следить за соблюдением ограничительных мер.