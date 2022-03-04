Роскомнадзор заблокировал сайты нескольких российских и зарубежных СМИ

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, распространяющий санкции из так называемого закона Димы Яковлева на всех иностранцев, посягающих на права россиян. Ранее он действовал только в отношении граждан США.

Законом предлагается предусмотреть применение мер санкционного характера не только к гражданам США, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также совершившим преступления в отношении граждан РФ, но и...