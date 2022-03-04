Роскомнадзор заблокировал сайты нескольких российских и зарубежных СМИ
Антон Соловьев
Антон Соловьев
13:39, 04 марта 2022
Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press
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Роскомнадзор заблокировал сайты нескольких отечественных и зарубежных СМИ из-за «распространения фейков о спецоперации ВС РФ на Украине», передаёт РИА Новости. В список заблокированных ресурсов попали «Голос Америки» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), BBC, DW, «Медуза» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента).
Основанием для ограничения доступа к указанным информационным ресурсам на территории РФ стало целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих лживую информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины,— передаёт РИА Новости.
Издание Znak.com также сообщило о приостановке работы. На данный момент сайт Znak.com недоступен.
Гендиректор «Дождя» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) Наталья Синдеева ранее заявила, что телеканал прекращает своё вещание. О сроках возобновления работы она не сообщила.
1 марта Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам «Эха Москвы» и телеканала «Дождь» по требованию Генпрокуратуры РФ. В ведомстве пояснили, что основанием для этого послужило размещение ими ложной информации о военной спецоперации РФ на Украине.