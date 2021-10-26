Роскомнадзор внёс Telegram в реестр соцсетей

Мессенджер Telegram внесён в реестр социальных сетей. Отмечается, что это произошло ещё 19 октября. Об этом говорится на сайте Роскомнадзора.

Искомый ресурс внесён в реестр социальных сетей в рамках статьи 10.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации, — сообщается на сайте ведомства.

В феврале 2021 года вступил в силу закон о самоконтроле соцсетей, в соответствии с которым интернет-площадки сами обязаны выявлять и блокировать запрещённую информацию.

На данный момент в реестр помимо Telegram включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Livejournal.

Ранее сообщалось, что пользователи по всему миру скачали приложение Telegram более 1 млрд раз. Telegram — 15-е мобильное приложение, которое было загружено более миллиарда раз. Ранее этот показатель преодолели приложения WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, Spotify.

Крупнейшим для Telegram рынком является Индия, на которую приходится 22% загрузок. Второе и третье место с показателями 10% и 8% у России и Индонезии.