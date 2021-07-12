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Приложение Telegram скачали более одного миллиарда раз

01:12, 31 августа 2021
Приложение Telegram скачали более одного миллиарда раз Фото: pixabay.com
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Пользователи по всему миру скачали приложение Telegram более одного млрд раз. Об этом сообщает портал TechCrunch со ссылкой на данные сервиса Sensor Tower.

По данным портала, приложение было загружено более 1 млрд раз, в связи с чем оно присоединилось к элитному клубу программ.

Telegram — пятнадцатое мобильное приложение, которое было загружено более 1 млрд раз. Ранее эти показатели преодолели приложения WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, Spotify.

Крупнейшим для Telegram рынком является Индия, на которую приходится 22% загрузок. Второе и третье место с показателями 10% и 8%, соответственно, у России и Индонезии.

Активность скачинвания приложения увеличилась в 2021 году. Так, в первом полугодии число скачиваний составило порядка 214,7 млн, что в 1,6 раза выше, чем за тот же промежуток времени годом ранее. Тогда приложение установили 133 млн раз.

Месенджер Telegram был создан в 2013 году основателем социальной сети «ВКонтакте» Павлом Дуровым.

Ранее стало известно, что сотрудники «Лаборатории Касперского» обнаружили в маркетплейсе Google Play, предназначенном для покупки различных приложений владельцами смартфонов на базе Android, фейковые приложения, эксплуатирующие тему социальных выплат.

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