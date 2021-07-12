Приложение Telegram скачали более одного миллиарда раз

Пользователи по всему миру скачали приложение Telegram более одного млрд раз. Об этом сообщает портал TechCrunch со ссылкой на данные сервиса Sensor Tower.

По данным портала, приложение было загружено более 1 млрд раз, в связи с чем оно присоединилось к элитному клубу программ.

Telegram — пятнадцатое мобильное приложение, которое было загружено более 1 млрд раз. Ранее эти показатели преодолели приложения WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, Spotify.

Крупнейшим для Telegram рынком является Индия, на которую приходится 22% загрузок. Второе и третье место с показателями 10% и 8%, соответственно, у России и Индонезии.

Активность скачинвания приложения увеличилась в 2021 году. Так, в первом полугодии число скачиваний составило порядка 214,7 млн, что в 1,6 раза выше, чем за тот же промежуток времени годом ранее. Тогда приложение установили 133 млн раз.

Месенджер Telegram был создан в 2013 году основателем социальной сети «ВКонтакте» Павлом Дуровым.

Ранее стало известно, что сотрудники «Лаборатории Касперского» обнаружили в маркетплейсе Google Play, предназначенном для покупки различных приложений владельцами смартфонов на базе Android, фейковые приложения, эксплуатирующие тему социальных выплат.