Роскачество обнаружило в наггетсах опасные бактерии

Роскачество проверило наггетсы и обнаружило в некоторых образцах листерии и кишечную палочку. Всего было исследовано 20 марок товара. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В результате 11 из них специалисты отнесли к полуфабрикатам, а другие — к кулинарным изделиям. Исследование показало, что во всех продуктах отсутствуют тяжёлые металлы и токсичные элементы в опасной дозировке. Тем не менее в продукции некоторых производителей нашли нарушения по микробиологическим показателям.

Незначительное превышение по количеству микроорганизмов (КМАФАнМ) обнаружено в двух кулинарных изделиях (Metro Chef и Perfetto) и двух полуфабрикатах («ВкусВилл» и «Мясницкий ряд»). Также в полуфабрикате «Золотой петушок» нашли кишечную палочку, а в продуктах от «ВкусВилл» и «Мясницкого ряда» — листерии. Это бактерии, которые могут размножаться в пищевых продуктах.

В Роскачестве напомнили, что такие бактерии попадают в пищу при несоблюдении гигиены производства и хранения продуктов. Они погибают при температуре в 100 градусов за 35-45 минут. Также в полуфабрикатах трёх других марок были найдены бактерии золотистого стафилококка.

В организации напомнили, что на качестве продуктов сказываются условия хранения и реализации в магазинах. Исследование также показало, что в большинстве наггетсов содержание антибиотиков не превышает норму, за исключением продукции от производителя «Окраина». Также на части продуктов от других марок содержится неточный состав, вводящий покупателя в заблуждение.

Ранее сообщалось, что жители России чаще всего в магазинах приобретают свежие овощи и фрукты, молоко, хлеб, мясо, сыры, минеральную воду, макаронные изделия, крупы и сладости.