Рошаль призвал провести оптимизацию здравоохранения «наоборот»

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В России необходимо заняться полномасштабным восстановлением сферы здравоохранения, которая в последние годы подверглась значительной оптимизации. Об этом заявил доктор медицинских наук и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

По его словам, приступать к восстановлению утраченного необходимо без промедления, а после эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 этим следует заняться повсеместно.

Сейчас Национальная медицинская палата и я как её президент работаем над материалом «Каким мы видим здравоохранение после коронавируса». <...> Я сформулировал это таким образом: оптимизация наоборот, — цитирует Рошаля РИА Новости.

Доктор ранее отмечал, что нынешняя медицинская система России «рассчитана на спокойную жизнь». Как писал NEWS.ru, он указывал на то, что проведённая в последние 15–20 лет оптимизация системы здравоохранения сделала Россию не готовой к эпидемиям.