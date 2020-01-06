https://static.news.ru/photo/e111cde4-313d-11ea-98ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В стране 4 млн граждан владеют почти 6,5 млн единиц зарегистрированного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

При этом Росгвардия в 2019 году аннулировала более 37 тыс. разрешений на «стволы» для гражданских в ходе проверок. Однако, по данным службы, около миллиона россиян, наоборот, получили разрешения на хранение и ношение оружия в ушедшем году.

Всего на учёте в подразделениях ведомства состоит около 3,9 млн владельцев, в пользовании которых находится более 6,6 млн единиц оружия, — цитирует ведомство ТАСС.

Сейчас на голосовании находятся законопроекты, которые призваны повысить эффективность проверок условий хранения патронов и оружия. Кроме того, инициативы должны усилить ответственность владельцев ружей и пистолетов, которые допускают нарушения, пояснили в Росгвардии.

Ведомство сейчас также разрабатывает электронную систему по контролю за оборотом огнестрела. Планируется, что создадут её на базе российских технологий и она сможет обрабатывать значительные массивы информации.

Как писал NEWS.ru, во вторник в американском городе Милуоки, штат Висконсин, водитель автомобиля Toyota достал оружие и открыл стрельбу по 12-летней девочке и 13-летнему мальчику из-за того, что те кидались снежками в проезжающие машины.