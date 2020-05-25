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В июне 2020 года Росархив представит новые рассекреченные документы о преступлениях нацистов на территории СССР.

Об этом сообщил глава ведомства Андрей Артизов. По его словам, документы опубликуют в рамках виртуального проекта «Без срока давности».

Через месяц будет открыта коллекция, посвященная преступлениям нацистов в нашей стране, называется она «Без срока давности». Открыта будет она на официальном сайте Росархива, — сказал он на заседании Совета фонда «История Отечества».

Артизов отметил, что посетители портала смогут ознакомиться с документами, которые были рассекречены специально «под это мероприятие, под эту тему», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Чехии издательство «Наша армия» выпустило «Календарь личностей третьего рейха», на страницах которого напечатаны портреты самых известных нацистов, включая Адольфа Гитлера и Йозефа Менгеле.